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January 29, 2018 / 1:20 PM / a day ago

BRIEF-Pernix Announces Patent Litigation Settlement Agreement With Actavis

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Pernix Therapeutics Holdings Inc:

* PERNIX ANNOUNCES PATENT LITIGATION SETTLEMENT AGREEMENT WITH ACTAVIS CONCERNING ZOHYDRO® ER

* PERNIX - UNDER TERMS, CO TO GRANT ACTAVIS LICENSE FOR SELLING A GENERIC VERSION OF ZOHYDRO(®) ER ON MARCH 1, 2029, OR EARLIER UNDER SOME CIRCUMSTANCES‍​‍​

* PERNIX - SETTLEMENT AGREEMENT ALSO RESOLVES A PENDING APPEAL RELATED TO A PATENT LITIGATION BETWEEN RECRO GAINESVILLE LLC AND ACTAVIS‍​

* PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS INC - OTHER DETAILS OF SETTLEMENT WITH ACTAVIS CONCERNING ZOHYDRO ER ARE CONFIDENTIAL

* PERNIX-PATENT LITIGATION BROUGHT BY CO AGAINST ALVOGEN MALTA OPERATIONS RELATED TO ALVOGEN’S PROPOSED GENERIC VERSION OF ZOHYDRO(®) ER REMAINS PENDING‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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