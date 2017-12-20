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BRIEF-Petroquest Energy Announces Entry Into Central Louisiana Oil Play
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#公司新闻(英文)
December 20, 2017 / 9:10 PM / 5 days ago

BRIEF-Petroquest Energy Announces Entry Into Central Louisiana Oil Play

1 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - Petroquest Energy Inc:

* PETROQUEST ENERGY ANNOUNCES ENTRY INTO CENTRAL LOUISIANA OIL PLAY

* PETROQUEST ENERGY INC - PLANS TO DRILL ITS INITIAL HORIZONTAL TEST WELL DURING Q2 OF 2018

* PETROQUEST ENERGY INC - EXECUTION OF AGREEMENTS TO ACQUIRE INTERESTS IN APPROXIMATELY 24,600 GROSS ACRES IN LOUISIANA

* PETROQUEST ENERGY- LEASEHOLD ACQUISITION COSTS FUNDED BY $8.75 MILLION IN PROCEEDS FROM SALE OF CERTAIN WATER DISPOSAL ASSETS IN EAST TEXAS

* PETROQUEST ENERGY- LEASEHOLD ACQUISITION COSTS ALSO FUNDED BY ABOUT $6 MILLION CASH ON HAND, ISSUANCE OF 2 MILLION SHARES OF COMMON STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

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