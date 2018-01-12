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BRIEF-Peyto says monthly dividend will be reduced to $0.06 per share
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#公司新闻(英文)
January 12, 2018 / 2:27 AM / a day ago

BRIEF-Peyto says monthly dividend will be reduced to $0.06 per share

1 分钟阅读

Jan 11 (Reuters) - Peyto Exploration & Development Corp :

* PEYTO REPORTS ACHIEVEMENT OF YEAR END PRODUCTION TARGET AND REVISES 2018 OUTLOOK

* ‍EXPECTS TO REPORT ANOTHER PROFITABLE AND SUCCESSFUL YEAR IN 2017​

* ‍DEVELOPMENT PLANS DEFERRED AND CAPITAL BUDGET REDUCED TO $200-$250 MILLION​ FOR 2018

* - REVISED CAPITAL PLAN FOR 2018 IN LIGHT OF RECENT 40% DECLINE IN NEAR-TERM NATURAL GAS PRICES​

* ‍MONTHLY DIVIDEND WILL BE REDUCED FROM CURRENT $0.11/SHARE TO $0.06/SHARE​

* - ‍SCOTT ROBINSON, PEYTO‘S CURRENT CHIEF OPERATING OFFICER (COO) HAS DECIDED TO TRANSITION TOWARDS RETIREMENT​

* ‍AVERAGE PRODUCTION FOR YEAR 2018 IS EXPECTED TO BE 2% LOWER THAN 2017.​

* PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT -APPOINTED ‍JEAN-PAUL LACHANCE, PEYTO‘S CURRENT VP EXPLOITATION, TO POSITION OF EXECUTIVE VP OF ENGINEERING AND COO​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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