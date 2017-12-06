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#公司新闻(英文)
2017年12月6日 / 下午12点44分 / 更新于 1 天前

BRIEF-Pfizer Announces Updated Progression-Free Survival Results

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Pfizer Inc:

* UPDATED DATA FROM PHASE 3 TRIAL OF IBRANCE® (PALBOCICLIB) PLUS LETROZOLE IN ER+, HER2- METASTATIC BREAST CANCER CONFIRM IMPROVEMENT IN PROGRESSION-FREE SURVIVAL

* - UPDATED DATA CONSISTENT WITH RESULTS FROM PRIMARY ANALYSIS FOR PALOMA-2

* SAYS ‍OVERALL SURVIVAL DATA WERE NOT YET MATURE AT TIME OF THIS UPDATED PFS ANALYSIS​

* - UPDATED DATA DEMONSTRATE THAT COMBINATION OF IBRANCE PLUS LETROZOLE REDUCED RISK OF DISEASE PROGRESSION BY 44 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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