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BRIEF-Pinnacle Entertainment Says ‍On Dec 11, Amended Some Employment Agreements With CEO Anthony Sanfilippo, CFO Carlos Ruisanchez, Others
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#公司新闻(英文)
2017年12月12日 / 上午11点17分 / 2 天前

BRIEF-Pinnacle Entertainment Says ‍On Dec 11, Amended Some Employment Agreements With CEO Anthony Sanfilippo, CFO Carlos Ruisanchez, Others

1 分钟阅读

Dec 12 (Reuters) - Pinnacle Entertainment Inc:

* PINNACLE ENTERTAINMENT - ‍ON DEC 11, ENTERED AMENDMENTS TO SOME EMPLOYMENT AGREEMENTS WITH CEO ANTHONY M. SANFILIPPO, CFO CARLOS A. RUISANCHEZ, OTHERS

* PINNACLE ENTERTAINMENT - ‍PURSUANT TO EMPLOYMENT AGREEMENT AMENDMENTS, BEGINNING JAN 1, 2018, SANFILIPPO WILL EARN ANNUAL BASE SALARY OF $1.5 MILLION

* PINNACLE ENTERTAINMENT SAYS ‍PURSUANT TO AMENDMENTS, BEGINNING JAN 1, 2018, RUISANCHEZ TO EARN ANNUAL BASE SALARY OF $950,000​ - SEC FILING Source text: (bit.ly/2iV89WA) Further company coverage:

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