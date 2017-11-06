FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Pioneer Foods says to acquire full ownership of Heinz Foods SA​
频道
专题
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
特朗普亚洲行
美国总统特朗普称赞美韩之间的合作 誓言解决贸易问题
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
中国财经
小米进军西班牙 重启全球业务雄心
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
深度分析
独家：外资银行卡公司进军中国遭遇合资阻碍--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月6日 / 下午3点08分 / 1 天前

BRIEF-Pioneer Foods says to acquire full ownership of Heinz Foods SA​

1 分钟阅读

Nov 6 (Reuters) - Pioneer Food Group Ltd:

* ‍ACQUISITION OF OUTSTANDING 50.1% IN ITS JOINT VENTURE, FROM HEINZ FOODS SA PROPRIETARY LIMITED, A SUBSIDIARY OF KRAFT HEINZ COMPANY.​

* ‍HEINZ FOODS SA WILL BECOME A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PIONEER FOODS.​

* CO WILL ENTER INTO A 2 -YEAR AGREEMENT WITH KRAFT HEINZ PURSUANT TO WHICH THEY WILL MANUFACTURE AND DISTRIBUTE HEINZ TOMATO KETCHUP PRODUCTS​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN Q1 OF 2018, PENDING REGULATORY APPROVAL.​

* ‍PIONEER FOODS WILL ALSO DISTRIBUTE HP & LEA PERRINS PRODUCTS AND CERTAIN OTHER KRAFT HEINZ PRODUCTS.​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below