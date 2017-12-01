FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Platform Specialty Products Corp Announces Pricing Of Tack-On Offering Of 5.875 Pct Senior Notes Due 2025
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
中国财经
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 晚上9点46分 / 1 天前

BRIEF-Platform Specialty Products Corp Announces Pricing Of Tack-On Offering Of 5.875 Pct Senior Notes Due 2025

1 分钟阅读

Dec 1 (Reuters) - Platform Specialty Products Corp:

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORPORATION ANNOUNCES PRICING OF TACK-ON OFFERING OF 5.875% SENIOR NOTES DUE 2025

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP - TO SELL $250 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 5.875% SENIOR NOTES DUE 2025

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS - TO SELL AT ISSUE PRICE OF $1,000 PER $1,000 PRINCIPAL AMOUNT PLUS ACCRUED & UNPAID INTEREST FROM NOV 24 IN RELATION TO OFFERING

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP - OFFERING HAS BEEN UPSIZED FROM PREVIOUSLY-ANNOUNCED AMOUNT OF $200 MILLION

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP - ESTIMATES THAT GROSS PROCEEDS FROM SALE OF NEW NOTES WILL BE APPROXIMATELY $250 MILLION

* PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS - INTENDS TO USE PROCEEDS FROM OFFERING OF NEW NOTES TO REPAY A PORTION OF ITS EXISTING TERM LOANS UNDER CREDIT AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below