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BRIEF-Plymouth Industrial REIT To Acquire Chicago-Area Industrial Portfolio For $101.5 Million
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#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上9点28分 / 1 天前

BRIEF-Plymouth Industrial REIT To Acquire Chicago-Area Industrial Portfolio For $101.5 Million

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - Plymouth Industrial Reit Inc:

* PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT ACCELERATES INVESTMENT STRATEGY WITH AGREEMENT TO ACQUIRE CHICAGO-AREA INDUSTRIAL PORTFOLIO FOR $101.5 MILLION

* PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC - ‍ PURCHASE PRICE INCLUDES $20.3 MILLION IN CASH AND AN $81.2 MILLION LOAN FROM AN AFFILIATE OF SELLER​

* PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC - ‍ ACQUISITION IS PROJECTED TO PROVIDE AN INITIAL YIELD OF 8.1%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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