FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#狗年展望
#加密货币
#半岛局势
#图表新闻
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 16, 2018 / 10:55 PM / a day ago

BRIEF-PNFP Reports Q4 Diluted Earnings Per Share Of $0.35

1 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - Pinnacle Financial Partners Inc:

* PNFP REPORTS DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $0.35 FOR 4Q 2017

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.35

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.92 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PINNACLE FINANCIAL PARTNERS - ‍REVENUES FOR QUARTER ENDED DEC. 31, 2017 WERE $211.2 MILLION, UP 75.8 PERCENT

* ‍EXCLUDING ITEMS, QTRLY EARNINGS PER SHARE WAS $0.97​

* PINNACLE FINANCIAL PARTNERS - ‍NET INTEREST INCOME FOR QUARTER ENDED DEC. 31, 2017 WAS $174.7 MILLION COMPARED TO $89.4 MILLION FOR Q4 OF 2016​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94, REVENUE VIEW $224.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below