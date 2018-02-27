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公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 1:17 PM / a day ago

BRIEF-Post Holdings Announces Plan To Close Clinton, MA Facility

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Post Holdings Inc:

* POST HOLDINGS ANNOUNCES PLAN TO CLOSE CLINTON, MA FACILITY

* POST HOLDINGS INC - ITS PLAN TO CLOSE ITS CEREAL MANUFACTURING FACILITY IN CLINTON, MASSACHUSETTS

* POST HOLDINGS INC - FACILITY EMPLOYS ABOUT 180 EMPLOYEES AND IS EXPECTED TO CLOSE BY AUGUST 2019

* POST HOLDINGS INC - CO WILL ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH UNION REPRESENTING HOURLY EMPLOYEES AT CLINTON FACILITY

* POST HOLDINGS INC - ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH UNION TO DETERMINE IMPACT TO TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT FOR UNIONIZED WORKERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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