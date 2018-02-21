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公司新闻(英文)
February 21, 2018 / 9:24 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-PRA Health Sciences Reports Q4 Loss Per Share $0.25

1 分钟阅读

Feb 21 (Reuters) - PRA Health Sciences Inc:

* PRA HEALTH SCIENCES, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND PROVIDES Q1 AND FY 2018 GUIDANCE

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.04

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.25

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $4.00 TO $4.15

* SEES FY 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $2.80 TO $2.95

* SEES FY 2018 REVENUE $2.84 BILLION TO $2.95 BILLION

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.06 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍DURING THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017, COMPANY RECOGNIZED TRANSACTION-RELATED COSTS OF $75.9 MILLION​

* FY2018 REVENUE VIEW $2.32 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY TOTAL REVENUE $655.9 MILLION VERSUS $472.4 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.02 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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