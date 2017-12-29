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December 29, 2017 / 10:20 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-PRA Health Sciences Says Unit Entered First Amendment, Second Joinder Agreement To Credit Agreement

1 分钟阅读

Dec 29 (Reuters) - Pra Health Sciences Inc:

* PRA HEALTH SCIENCES SAYS ON DEC 28, UNIT ENTERED FIRST AMENDMENT, SECOND JOINDER AGREEMENT TO CREDIT AGREEMENT DATED DEC 6, 2016‍​ - SEC FILING

* PRA HEALTH SCIENCES - PURSUANT TO AMENDMENT, CREDIT AGREEMENT AMENDED TO PROVIDE NEW TRANCHE OF TERM LOANS IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $601.6 MILLION

* PRA HEALTH SCIENCES INC - ‍PURSUANT TO AMENDMENT, PRA RECEIVED NEW REVOLVING CREDIT COMMITMENTS IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $10O MILLION Source text: (bit.ly/2pUKZG7) Further company coverage:

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