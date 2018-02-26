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公司新闻(英文)
February 26, 2018 / 9:11 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-PrairieSky Reports Q4 Funds From Operations Of $0.34 Per Share

1 分钟阅读

Feb 26 (Reuters) - Prairiesky Royalty Ltd:

* PRAIRIESKY ANNOUNCES 2017 FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS AND DIVIDEND INCREASE

* PRAIRIESKY ROYALTY- BOARD APPROVED DIVIDEND INCREASE OF $0.03 PER SHARE PER ANNUM

* PRAIRIESKY ROYALTY- ALLOCATED $50 MILLION TO EXTEND PRAIRIESKY‘S NORMAL COURSE ISSUER BID FROM MAY 4, 2018 TO MAY 3, 2019

* PRAIRIESKY ROYALTY LTD - QTRLY REVENUES $91.5 MILLION VERSUS $67.9 MILLION

* PRAIRIESKY ROYALTY LTD QTRLY FUNDS FROM OPERATIONS PER SHARE $0.34 Source text for Eikon: Further company coverage:

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