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BRIEF-President Energy says acquisition of Chevron's 100% operated interest in oil producing assets
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#公司新闻(英文)
2017年9月21日 / 早上6点18分 / 1 个月前

BRIEF-President Energy says acquisition of Chevron's 100% operated interest in oil producing assets

1 分钟阅读

Sept 21 (Reuters) - PRESIDENT ENERGY PLC

* ANNOUNCE ACQUISITION OF CHEVRON‘S 100% OPERATED INTEREST IN ITS OIL PRODUCING ASSETS AT PUESTO FLORES AND ESTANCIA VIEJA

* TOTAL MONIES TO BE PAID INCLUDE $400,000 PURCHASE PRICE ALREADY PAID TO CHEVRON FOR REMAINDER OF CONCESSION PERIOD TO MID NOVEMBER 2017

* TOTAL MONIES TO BE PAID RELATING TO ACQUISITION INCLUDE $15M TO BE PAID TO RIO NEGRO PROVINCE WITH A FURTHER $7M PAYABLE THROUGH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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