FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Presidio Says On Jan 5, Units Entered Into Incremental Assumption Agreement, Amendment To Credit Agreement Dated As Of Feb 2, 2015
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
中国财经
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 1:01 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Presidio Says On Jan 5, Units Entered Into Incremental Assumption Agreement, Amendment To Credit Agreement Dated As Of Feb 2, 2015

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Presidio Inc:

* PRESIDIO SAYS ON JAN 5, UNITS ENTERED INTO INCREMENTAL ASSUMPTION AGREEMENT, AMENDMENT TO CREDIT AGREEMENT DATED AS OF FEB 2, 2015 - SEC FILING

* PRESIDIO INC- PURSUANT TO AMENDMENT, UNITS REFINANCED ALL $576.6 MILLION OF TERM LOANS OUTSTANDING UNDER CREDIT AGREEMENT

* PRESIDIO INC - PURSUANT TO AMENDMENT, UNITS BORROWED $140.0 MILLION OF INCREMENTAL TERM LOANS, IN EACH CASE WITH NEW TERM LOANS UNDER CREDIT AGREEMENT

* PRESIDIO INC - PROCEEDS FROM NEW TERM LOANS WERE USED TO REFINANCE ALL OF THE EXISTING TERM LOANS

* PRESIDIO INC- AMENDMENT PROVIDES MATURITY DATE OF FEBRUARY 2, 2024

* PRESIDIO INC - PROCEEDS FROM NEW TERM LOANS WERE ALSO USED TO PAY REDEMPTION PREMIUM ON THE SENIOR NOTES, ACCRUED AND UNPAID INTEREST, AND OTHER FEES

* PRESIDIO - PROCEEDS FROM NEW TERM LOANS ALSO USED TO REDEEM ALL OF $125.0 MILLION OUTSTANDING AMOUNT OF CO'S 10.25% SENIOR NOTES DUE 2023 Source text (bit.ly/2CR1S9P) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below