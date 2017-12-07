BRIEF-PriceSmart Quarterly Sales Rose 4.1 Pct To $745.4 Mln

Dec 7 (Reuters) - PriceSmart Inc:
* PRICESMART ANNOUNCES NOVEMBER SALES; ALSO ANNOUNCES EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL DATES FOR FIRST QUARTER FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS
* PRICESMART - FOR THIRTEEN-WEEK PERIOD ENDED DECEMBER 3, 2017, COMPARABLE WAREHOUSE SALES INCREASED 2.2% COMPARED TO THIRTEEN-WEEK PERIOD A YEAR AGO
* PRICESMART - FOR FIVE WEEKS ENDED DECEMBER 3, 2017, COMPARABLE WAREHOUSE SALES FOR 39 WAREHOUSE CLUBS OPEN AT LEAST 13 ½ FULL MONTHS INCREASED 2.7% Source text for Eikon: Further company coverage: