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January 24, 2018 / 2:02 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-Progressive Corp Q4 2017 Net Premiums Written $6,752.6 Mln, Up 22 Pct

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Progressive Corp:

* REG-PROGRESSIVE REPORTS DECEMBER 2017 RESULTS AND ANNUAL DIVIDEND AMOUNT

* PROGRESSIVE CORP - DECEMBER 2017 NET PREMIUMS WRITTEN OF $1,972.3 MILLION, UP 23 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP - DECEMBER 2017 NET PREMIUMS EARNED $2,144.7 MILLION, UP 17 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP - Q4 NET PREMIUMS WRITTEN $6,752.6 MILLION, UP 22 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP - Q4 2017 NET PREMIUMS EARNED $6,845.9 MILLION, UP 17 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP QTRLY ‍SHR $0.98​ ‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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