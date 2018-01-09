FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Prudential Short Duration High Yield Fund, Inc. Reports Unaudited Earnings For Quarter Ended November 30
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
深度分析
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
国际财经
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 9, 2018 / 9:18 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Prudential Short Duration High Yield Fund, Inc. Reports Unaudited Earnings For Quarter Ended November 30

1 分钟阅读

Jan 9 (Reuters) - Prudential Short Duration High Yield Fund Inc:

* PRUDENTIAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND, INC. REPORTS UNAUDITED EARNINGS AND FINANCIAL POSITION FOR QUARTER ENDED NOVEMBER 30, 2017

* PRUDENTIAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND INC - NET ASSET VALUE PER SHARE FOR QUARTER ENDED NOV 30, 2017 $16.55 VERSUS $16.67 FOR QUARTER ENDED NOV 30, 2016 ‍​

* PRUDENTIAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND-NET INVESTMENT INCOME PER SHARE OUTSTANDING FOR QUARTER ENDED NOV 30 $0.27 VERSUS $0.30 FOR QUARTER ENDED NOV 30, 2016‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below