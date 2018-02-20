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公司新闻(英文)
February 20, 2018 / 1:21 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-PTC Therapeutics Receives Formal Dispute Resolution Request Decision

1 分钟阅读

Feb 20 (Reuters) - PTC Therapeutics Inc:

* PTC THERAPEUTICS RECEIVES FORMAL DISPUTE RESOLUTION REQUEST DECISION FROM THE FDA‘S OFFICE OF NEW DRUGS

* PTC THERAPEUTICS INC - OFFICE OF NEW DRUGS OF U.S. FDA DENIED PTC‘S APPEAL OF COMPLETE RESPONSE LETTER IN RELATION TO NDA FOR ATALUREN

* PTC THERAPEUTICS INC - OFFICE OF NEW DRUGS RECOMMENDED A POSSIBLE PATH FORWARD FOR ATALUREN NDA SUBMISSION BASED ON ACCELERATED APPROVAL PATHWAY

* PTC THERAPEUTICS- LETTER FROM OFFICE OF NEW DRUGS ADDS CO‘S STUDY 041 COULD SERVE AS CONFIRMATORY POST-APPROVAL TRIAL NEEDED FOR ACCELERATED APPROVAL

* PTC THERAPEUTICS INC - PTC CURRENTLY INTENDS TO MAINTAIN PATIENTS IN U.S. CURRENTLY RECEIVING ATALUREN FOR NMDMD Source text for Eikon: Further company coverage:

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