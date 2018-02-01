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February 1, 2018 / 9:40 PM / in 19 hours

BRIEF-Puma Biotechnology And Canbridge Life Sciences Enter Into Exclusive Licensing Agreement

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Puma Biotechnology Inc:

* PUMA BIOTECHNOLOGY AND CANBRIDGE LIFE SCIENCES ENTER INTO EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT TO COMMERCIALIZE NERLYNX® (NERATINIB) IN GREATER CHINA

* PUMA BIOTECHNOLOGY - CANBRIDGE WILL DEVELOP AND COMMERCIALIZE NERLYNX (NERATINIB) IN MAINLAND CHINA, TAIWAN, HONG KONG, AND MACAU

* PUMA BIOTECHNOLOGY SAYS WILL RECEIVE UPFRONT PAYMENT OF $30 MILLION

* PUMA BIOTECHNOLOGY - CO TO GET UPFRONT PAYMENT OF $30 MILLION AND POTENTIAL MILESTONE PAYMENTS TOTALING UP TO $40 MILLION

* PUMA BIOTECHNOLOGY - TO GET SIGNIFICANT DOUBLE-DIGIT ROYALTIES ON NERLYNX SALES IN GREATER CHINA AND POTENTIAL MILESTONE PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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