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January 30, 2018 / 1:31 PM / a day ago

BRIEF-Puma Biotechnology And Medison Pharma Enter Licensing Agreement To Commercialize Nerlynx In Israel

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Puma Biotechnology Inc:

* PUMA BIOTECHNOLOGY AND MEDISON PHARMA ENTER INTO EXCLUSIVE LICENSING AGREEMENT TO COMMERCIALIZE NERLYNX® (NERATINIB) IN ISRAEL

* PUMA BIOTECHNOLOGY INC - CO, MEDISON PHARMA LTD ENTERED INTO EXCLUSIVE AGREEMENT UNDER WHICH MEDISON WILL COMMERCIALIZE NERLYNX IN ISRAEL

* PUMA BIOTECHNOLOGY SAYS WILL RECEIVE UPFRONT, MILESTONE PAYMENTS THROUGHOUT AGREEMENT TERM, & DOUBLE DIGIT ROYALTIES ON NERLYNX SALES IN ISRAEL

* PUMA BIOTECHNOLOGY SAYS EXPECT TO RECEIVE REGULATORY APPROVAL FOR NERLYNX IN ISRAEL DURING H1 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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