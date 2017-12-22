FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-‍Qiagen says it ‍will Take Extraordinary After-Tax Charge On Net Income Of About $110-120 mln In Q4 2017 Due To US Tax Reform
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
时事要闻
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
中国财经
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 22, 2017 / 9:19 PM / 3 days ago

BRIEF-‍Qiagen says it ‍will Take Extraordinary After-Tax Charge On Net Income Of About $110-120 mln In Q4 2017 Due To US Tax Reform

1 分钟阅读

Dec 22 (Reuters) - Qiagen Nv:

* ‍QIAGEN TO TAKE IMPAIRMENT ON DEFERRED TAX ASSETS, INFORMS ON EXPECTED IMPACTS OF NEW U.S. TAX LAW AND OTHER CHANGES IN GLOBAL TAX ENVIRONMENT​

* DUE TO US TAX REFORM ‍WILL TAKE EXTRAORDINARY AFTER-TAX CHARGE ON NET INCOME OF ABOUT $110-120 MILLION IN Q4 OF 2017​

* WILL ALSO TAKE ‍AN ADDITIONAL EXTRAORDINARY AFTER-TAX CHARGE IN 2018 OF APPROXIMATELY $7 MILLION (OR ABOUT $0.03 PER SHARE)​

* ‍AS A RESULT, A NEW AFTER-TAX CHARGE OF APPROXIMATELY $10 MILLION IS PLANNED TO BE TAKEN IN Q4 OF 2017​

* SAYS ‍DOES NOT EXPECT ANY ADDITIONAL MATERIAL NON-M&A RELATED RESTRUCTURING CHARGES IN 2018​

* ‍DO NOT AFFECT QIAGEN‘S ADJUSTED EPS FORECAST FOR Q4 AND FULL-YEAR 2018

* CURRENTLY EXPECTS A PRELIMINARY ADJUSTED TAX RATE FOR FULL-YEAR 2018 OF APPROXIMATELY 20-21%

* ‍EXTRAORDINARY COSTS WILL BE EXCLUDED FROM ADJUSTED RESULTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below