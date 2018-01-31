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January 31, 2018 / 9:38 PM / 2 days ago

BRIEF-Qualcomm Filed Three Additional Complaints Against Apple

1 分钟阅读

Jan 31 (Reuters) - Apple Inc:

* QUALCOMM - ON JAN 12, CO FILED THREE ADDITIONAL COMPLAINTS AGAINST APPLE, CERTAIN OF SUBSIDIARIES IN FUZHOU (CHINA) INTERMEDIATE PEOPLE’S COURT

* QUALCOMM SAYS THREE ADDITIONAL COMPLAINTS FILED AGAINST APPLE, ASSERTING INFRINGEMENT OF THREE ADDITIONAL PATENTS

* QUALCOMM SAYS THREE ADDITIONAL COMPLAINTS AGAINST APPLE SEEK REMEDIES INCLUDING INJUNCTIVE RELIEF AND COSTS

* QUALCOMM SAYS ALSO ON JANUARY 12 COMPANY FILED THREE COMPLAINTS AGAINST CERTAIN OF APPLE’S SUBSIDIARIES IN JIANGSU (CHINA) HIGH PEOPLE’S COURT Source text: (bit.ly/2GyQi2b) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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