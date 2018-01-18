FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#海航
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 18, 2018 / 2:38 PM / in 17 hours

BRIEF-Qualcomm Receives Authorization From The European Commission And Korea Fair Trade Commission For NXP Semiconductors Acquisition

1 分钟阅读

Jan 18 (Reuters) - Qualcomm Inc:

* QUALCOMM RECEIVES AUTHORIZATION FROM THE EUROPEAN COMMISSION AND KOREA FAIR TRADE COMMISSION FOR NXP SEMICONDUCTORS ACQUISITION

* QUALCOMM RECEIVES AUTHORIZATION FROM THE EUROPEAN COMMISSION AND KOREA FAIR TRADE COMMISSION FOR NXP SEMICONDUCTORS ACQUISITION

* QUALCOMM - COMMITTED TO KFTC TO EXCLUDE CERTAIN NEAR-FIELD COMMUNICATION PATENTS FROM PROPOSED NXP DEAL

* QUALCOMM - WILL CONTINUE TO OFFER LICENSE TO MIFARE ON TERMS COMMENSURATE WITH THOSE OFFERED BY NXP

* QUALCOMM INC - ALSO COMMITTED TO KFTC NOT TO ASSERT NFC PATENTS IT WILL ACQUIRE FROM NXP

* QUALCOMM -COMMITTED TO KFTC TO MAINTAIN INTEROPERABILITY BETWEEN CO‘S BASEBAND CHIPSETS AND NXP‘S NFC CHIPS AND RIVALS BASEBAND CHIPSETS AND NFC CHIPS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below