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BRIEF-Radient Technologies Provides Corporate Update And Announces Real Estate Expansion
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#公司新闻(英文)
January 9, 2018 / 1:13 PM / a day ago

BRIEF-Radient Technologies Provides Corporate Update And Announces Real Estate Expansion

1 分钟阅读

Jan 9 (Reuters) - Radient Technologies Inc:

* RADIENT TECHNOLOGIES INC. PROVIDES CORPORATE UPDATE AND ANNOUNCES REAL ESTATE EXPANSION

* RADIENT TECHNOLOGIES INC - ‍ ENTERED BINDING LETTER OF INTENT TO ACQUIRE 100% INTEREST IN 1631807 ALBERTA LTD, A JV BETWEEN CO AND 1396730 ALBERTA LTD​

* RADIENT TECHNOLOGIES - ‍ PURSUANT TO PROPOSED DEAL, CO WILL BE ISSUING 1.2 MILLION SHARES, AT A PRICE OF $1.40 TO 1396730 ALBERTA

* RADIENT TECHNOLOGIES INC - ‍ACQUISITION OF ADJACENT LAND IS EXPECTED TO ADD AN ADDITIONAL 80,000 SQ. FT. PLUS OF REAL ESTATE​

* RADIENT TECHNOLOGIES INC. PROVIDES CORPORATE UPDATE AND ANNOUNCES REAL ESTATE EXPANSION Source text for Eikon: Further company coverage:

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