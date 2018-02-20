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公司新闻(英文)
February 20, 2018 / 10:07 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Rait Financial Trust Announces Conclusion Of Strategic And Financial Alternative Review Process

1 分钟阅读

Feb 20 (Reuters) - Rait Financial Trust:

* RAIT FINANCIAL TRUST ANNOUNCES CONCLUSION OF STRATEGIC AND FINANCIAL ALTERNATIVE REVIEW PROCESS, NEXT STEPS AND OTHER ITEMS

* RAIT FINANCIAL TRUST SAYS DETERMINED THAT REVIEW DID NOT IDENTIFY SUITABLE STRATEGIC OR FINANCIAL TRANSACTION WITH ANOTHER COUNTERPARTY

* RAIT FINANCIAL TRUST - BOARD DETERMINED THAT CO SHOULD TAKE STEPS TO INCREASE CO‘S LIQUIDITY THROUGH ENGAGING A FINANCIAL ADVISOR TO ASSIST, ADVISE CO

* RAIT FINANCIAL TRUST - BOARD DETERMINED THAT CO SHOULD TAKE STEPS TO INCREASE CO‘S LIQUIDITY THROUGH THE CESSATION OF CO‘S LENDING BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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