FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 8, 2018 / 4:36 PM / in a day

BRIEF-Realogy Completes Refinancing Of Credit Facilities, Extends Maturity Dates

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Realogy Holdings Corp:

* REALOGY COMPLETES REFINANCING OF ITS SENIOR SECURED CREDIT FACILITIES AND EXTENDS MATURITY DATES

* REALOGY HOLDINGS CORP - ‍UPSIZED ITS REVOLVING CREDIT FACILITY BY $350 MILLION TO A $1.4 BILLION TOTAL FACILITY​

* REALOGY HOLDINGS CORP - EXTENDED MATURITY OF ITS APPROXIMATELY $1.1 BILLION TERM LOAN B BY THREE YEARS TO FEBRUARY 2025

* REALOGY - ‍COMBINED ITS EXISTING TWO TRANCHES OF TERM LOAN A INTO A NEW SINGLE TRANCHE OF $750 MILLION, AND EXTENDED CURRENT MATURITIES TO FEB 2023​

* REALOGY HOLDINGS CORP - ‍EXTENDED MATURITY OF UPSIZED REVOLVING CREDIT FACILITY BY THREE YEARS TO FEBRUARY 2023​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below