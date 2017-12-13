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BRIEF-Regeneron And Sanofi Announce Positive Topline Pivotal Results For Pd-1 Antibody Cemiplimab In Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
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#公司新闻(英文)
December 13, 2017 / 6:08 AM / 2 days ago

BRIEF-Regeneron And Sanofi Announce Positive Topline Pivotal Results For Pd-1 Antibody Cemiplimab In Advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma

1 分钟阅读

Regeneron Pharmaceuticals Inc:

* REGENERON AND SANOFI ANNOUNCE POSITIVE TOPLINE PIVOTAL RESULTS FOR PD-1 ANTIBODY CEMIPLIMAB IN ADVANCED CUTANEOUS SQUAMOUS CELL CARCINOMA

* REGENERON PHARMACEUTICALS INC SAYS SAFETY PROFILE IN STUDY WAS GENERALLY CONSISTENT WITH APPROVED ANTI-PD-1 AGENTS.

* REGENERON PHARMACEUTICALS INC SAYS SUBMISSION TO EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA) IS ALSO EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q1 OF 2018

* REGENERON PHARMACEUTICALS - ‍SUBMISSION TO U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION , WHICH HAS BEEN INITIATED AND IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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