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BRIEF-Regional Management Says Co, Unit Entered Into Amended And Restated Credit Agreement With Wells Fargo​
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2017年11月28日 / 晚上9点46分 / 更新于 21 小时前

BRIEF-Regional Management Says Co, Unit Entered Into Amended And Restated Credit Agreement With Wells Fargo​

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Regional Management Corp:

* REGIONAL MANAGEMENT CORP - ‍ON NOV 21, CO, UNIT ENTERED INTO AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT WITH WELLS FARGO​ - SEC FILING

* REGIONAL MANAGEMENT CORP - ‍AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AMENDS AND RESTATES CREDIT AGREEMENT, DATED DECEMBER 11, 2015​

* REGIONAL MANAGEMENT- ‍AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR AN ADDITIONAL LOAN ADVANCE IN AMOUNT OF $37 MILLION TO BE EXTENDED BY WELLS FARGO

* REGIONAL MANAGEMENT-‍AMENDED CREDIT AGREEMENT ALSO EXTENDS FINAL SCHEDULED PAYMENT DATE SET FORTH UNDER CREDIT AGREEMENT FROM DEC 2022 TO DEC 2024​ Source text: [bit.ly/2AFrmGG] Further company coverage:

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