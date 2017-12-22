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BRIEF-RenaissanceRe Announces Estimated Impact Of U.S. Tax Bill
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#公司新闻(英文)
December 22, 2017 / 1:38 PM / 3 days ago

BRIEF-RenaissanceRe Announces Estimated Impact Of U.S. Tax Bill

1 分钟阅读

Dec 22 (Reuters) - RenaissanceRe Holdings Ltd:

* RENAISSANCERE ANNOUNCES ESTIMATED IMPACT OF U.S. TAX BILL

* RENAISSANCERE HOLDINGS - ESTIMATES THAT ECONOMIC IMPACT OF U.S. TAX BILL TO CO WILL BE MINIMAL

* RENAISSANCERE SAYS PURSUANT TO U.S. TAX BILL, CO ANTICIPATES IT WILL WRITE DOWN PORTION OF ITS DEFERRED TAX ASSET

* RENAISSANCERE - ESTIMATES WRITE-DOWN IN DEFERRED TAX ASSET WILL REDUCE NET INCOME BY ABOUT $40 MILLION IN PERIOD IN WHICH U.S. TAX BILL IS ENACTED Source text for Eikon: Further company coverage:

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