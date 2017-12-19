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#公司新闻(英文)
December 19, 2017 / 11:48 AM / a day ago

BRIEF-ReneSola Reports Q3 Income From Operations $3.8 Mln

1 分钟阅读

Dec 19 (Reuters) - Renesola Ltd:

* RENESOLA ANNOUNCES THIRD QUARTER 2017 RESULTS FROM CONTINUING OPERATIONS

* RENESOLA LTD SAYS FOR Q4 OF 2017, COMPANY‘S PROJECT BUSINESS IS EXPECTED TO GENERATE REVENUE IN RANGE OF $55 TO $60 MILLION

* RENESOLA LTD - QTRLY REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS WAS $36.3 MILLION, UP 23.9 PERCENT Y/Y

* RENESOLA - FOR Q4, CO‘S PROJECT BUSINESS IS EXPECTED TO GROSS MARGIN IN RANGE OF 10% TO 15% WITH GROSS MARGIN OF IPP BUSINESS IN RANGE OF 48% TO 53%

* RENESOLA LTD - EXPECTS TO CONNECT 60 MW TO 80 MW OF PROJECTS DURING Q4 OF 2017

* RENESOLA LTD - “Q3 RESULTS WERE GENERALLY IN-LINE WITH EXPECTATION”

* RENESOLA LTD - QTRLY INCOME FROM OPERATIONS $3.8 MILLION

* RENESOLA LTD - QTRLY TOTAL NET REVENUES $36.3 MILLION VERSUS $29.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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