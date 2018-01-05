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BRIEF-Retrophin Enters Into Future Acquisition Right, Joint Development Agreement With Censa Pharma
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#公司新闻(英文)
January 5, 2018 / 2:06 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Retrophin Enters Into Future Acquisition Right, Joint Development Agreement With Censa Pharma

1 分钟阅读

Jan 5 (Reuters) - Retrophin Inc:

* RETROPHIN SAYS ON DEC 16, CO ENTERED INTO FUTURE ACQUISITION RIGHT, JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT WITH CENSA PHARMA - SEC FILING

* RETROPHIN SAYS IF CO EXERCISES OPTION TO BUY CENSA, COMPANY WILL HAVE TO PAY $65 MILLION IN UPFRONT CONSIDERATION

* RETROPHIN - ‍AGREED TO FUND CERTAIN DEVELOPMENT ACTIVITIES OF CENSA‘S CNSA-001 PROGRAM IN AMOUNT EXPECTED TO BE ABOUT $16 MILLION THROUGH PROOF OF CONCEPT​

* RETROPHIN - ALSO ‍HAS RIGHT TO ACQUIRE CENSA ON TERMS AND SUBJECT TO CONDITIONS SET FORTH IN A SEPARATE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER​ Source text: (bit.ly/2EZP7YP) Further company coverage:

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