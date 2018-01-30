BRIEF-Robert Half International - For The Quarter Ended December 31, 2017, Net Income Was $.38 Per Share‍​

Jan 30 (Reuters) - Robert Half International Inc:
* FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017, NET INCOME WAS $.38 PER SHARE
* FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017, REVENUES OF $1.35 BILLION
* ROBERT HALF-INCLUDED IN Q4 EARNINGS, ESTIMATED IMPACT OF NON-CASH CHARGE TO PROVISION FOR INCOME TAXES OF $34 MILLION,RESULTING FROM TAX CUTS AND JOBS ACT
* ROBERT HALF - EXCLUDING THE CHARGE, Q4 NET INCOME WAS $.65 PER SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51, REVENUE VIEW $1.32 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: