FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 30, 2018 / 9:37 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Robert Half International - For The Quarter Ended December 31, 2017, Net Income Was $.38 Per Share‍​

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Robert Half International Inc:

* FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017, NET INCOME WAS $.38 PER SHARE‍​

* FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017, REVENUES OF $1.35 BILLION‍​

* ROBERT HALF-INCLUDED IN Q4 EARNINGS, ESTIMATED IMPACT OF NON-CASH CHARGE TO PROVISION FOR INCOME TAXES OF $34 MILLION,RESULTING FROM TAX CUTS AND JOBS ACT‍​

* ROBERT HALF - EXCLUDING THE CHARGE, Q4 NET INCOME WAS $.65 PER SHARE

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51, REVENUE VIEW $1.32 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below