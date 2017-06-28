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BRIEF-Rocket Internet to sell its remaining 8.8% stake in Lazada to Alibaba for $276 mln
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2017年6月28日 / 上午9点35分 / 1 个月前

BRIEF-Rocket Internet to sell its remaining 8.8% stake in Lazada to Alibaba for $276 mln

路透新闻部

1 分钟阅读

June 28 (Reuters) - ROCKET INTERNET SE

* DGAP-NEWS: ROCKET INTERNET SE: ROCKET INTERNET TO SELL ITS REMAINING 8.8% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA

* ROCKET INTERNET INTENDS TO SELL ITS REMAINING 8.8% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA FOR USD 276 MILLION

* Lazada Valued at Usd 3.15 Billion

* ROCKET INTERNET EXPECTS TO REALIZE AN OVERALL 20X MONEY MULTIPLE ON ITS INVESTED CAPITAL OF EUR 18 MILLION

* TRANSACTION IS RESULT OF EXERCISE OF PUT-CALL AGREEMENT ENTERED INTO IN CONJUNCTION WITH ROCKET INTERNET'S SALE OF A 9.1% STAKE IN LAZADA TO ALIBABA IN APRIL 2016 FOR USD 137 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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