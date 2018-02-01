BRIEF-Rudolph Technologies Reports Q4 GAAP Loss Per Share $0.03

Feb 1 (Reuters) - Rudolph Technologies Inc:
* RUDOLPH TECHNOLOGIES REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.03
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29
* Q4 REVENUE ROSE 11 PERCENT TO $60.1 MILLION
* SEES Q1 2018 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.27 TO $0.45
* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 TO $0.50
* SEES Q1 2018 REVENUE $64 MILLION TO $74 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31, REVENUE VIEW $66.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: