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January 31, 2018 / 11:13 AM / 2 days ago

BRIEF-Sage Therapeutics Says Sage-217 Met Primary Endpoint Of Improved Sleep Efficiency In Phase 1/2 Study

1 分钟阅读

Jan 31 (Reuters) - Sage Therapeutics Inc:

* SAGE THERAPEUTICS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM PLACEBO-CONTROLLED TRIAL IN A MODEL OF INSOMNIA DEMONSTRATING ACTIVITY ON SLEEP PARAMETERS AND SUPPORTING DEVELOPMENT OF SAGE-217 AS POTENTIAL TREATMENT FOR SLEEP DISORDERS

* SAGE THERAPEUTICS - SAGE-217 MET PRIMARY ENDPOINT OF IMPROVED SLEEP EFFICIENCY AND DEMONSTRATED IMPROVEMENTS IN MAINTAINING SLEEP COMPARED TO PLACEBO

* SAGE THERAPEUTICS INC - SAGE-217 WAS GENERALLY WELL TOLERATED AND ALL ADVERSE EVENTS WERE MILD

* SAGE THERAPEUTICS INC - BASED ON THE POSITIVE RESULTS, SAGE EXPECTS TO INITIATE CLINICAL DEVELOPMENT OF SAGE-217 IN DISORDERS OF SLEEP IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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