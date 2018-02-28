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公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 12:39 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Sangamo Announces U.K. Authorization Of Clinical Trial Evaluating Zinc Finger Nuclease

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - Sangamo Therapeutics Inc:

* SANGAMO ANNOUNCES U.K. AUTHORIZATION OF CLINICAL TRIAL EVALUATING ZINC FINGER NUCLEASE IN VIVO GENOME EDITING TREATMENT FOR HEMOPHILIA B

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - EXPECTS TO INITIATE SITES IN U.K. LATER THIS YEAR FOR SB-FIX PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL​

* SANGAMO THERAPEUTICS INC - ‍EXPECTS TO FILE ADDITIONAL CTAS FOR SB-318 & SB-913 IN VIVO GENOME EDITING TREATMENTS FOR MPS I AND MPS II, RESPECTIVELY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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