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BRIEF-SANTACRUZ REPORTS TEMPORARY SUSPENSION OF VETA GRANDE MILL OPERATIONS
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#公司新闻(英文)
2017年11月17日 / 晚上8点11分 / 更新于 1 小时前

BRIEF-SANTACRUZ REPORTS TEMPORARY SUSPENSION OF VETA GRANDE MILL OPERATIONS

1 分钟阅读

Nov 17 (Reuters) - Santacruz Silver Mining Ltd:

* SANTACRUZ REPORTS TEMPORARY SUSPENSION OF VETA GRANDE MILL OPERATIONS

* SANTACRUZ SILVER-‍ON NOV 3, MEXICAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REQUESTED CO‘S MEXICAN UNIT HOLD VETA GRANDE MINE ENVIRONMENTAL LICENSE DIRECTLY IN ITS NAME​

* SANTACRUZ SILVER-‍PROFEPA ISSUED NOTICE TEMPORARILY SUSPENDING OP OF VETA GRANDE MILL UNTIL APPROPRIATE DOCUMENTATION WAS FILED WITH REGULATORY BODIES​

* SANTACRUZ SILVER MINING - ‍ON NOV 8, COMPANY SUBMITTED ALL APPROPRIATE DOCUMENTS TO PROFEPA AND SECRETARIAT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES​

* SANTACRUZ SILVER - ‍DOCUMENTATION HAS BEEN CONFIRMED BY PROFEPA, SEMARNAT AS BEING IN ORDER; CO EXPECTS IMMINENT RESUMPTION OF OPERATIONS AT VETA GRANDE MILL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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