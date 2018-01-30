FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#美俄关系
#中美关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 30, 2018 / 5:16 AM / a day ago

BRIEF-SAP To Acquire Callidus Software Inc For $36/Share

1 分钟阅读

Jan 30 (Reuters) - Sap Se:

* ‍PER SHARE PRICE REPRESENTS AN ENTERPRISE VALUE OF APPROXIMATELY $2.4 BILLION ​

* SAP TO ACQUIRE CALLIDUS SOFTWARE INC., WILL OFFER COMPREHENSIVE “FRONT OFFICE” SUITE

* ‍SAP AMERICA, INC. HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE CALLIDUSCLOUD​

* ‍CALLIDUSCLOUD BOARD OF DIRECTORS HAS UNANIMOUSLY APPROVED TRANSACTION​

* SAP - DEAL EXPECTED TO BE NEUTRAL TO SAP‘S NON-IFRS EARNINGS PER SHARE FOR FISCAL 2018; ACCRETIVE TO SAP‘S NON-IFRS EARNINGS PER SHARE FOR FISCAL 2019​

* ‍PER SHARE PURCHASE PRICE OF $36.00​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below