BRIEF-Sartorius Stedim Biotech 2017 first-half figures

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July 21 (Reuters) - SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA:
* H1 SALES EUR 546.7 MILLION VERSUS EUR 508.8 MILLION YEAR AGO
* H1 EBITDA EUR 2) 147.4 MILLION VERSUS EUR 136.4 MILLION YEAR AGO
* H1 NET PROFIT EUR 89.7 MILLION VERSUS EUR 83.5 MILLION YEAR AGO
* SSB CONTINUES TO PROJECT CAPITAL EXPENDITURES OF AROUND 10% TO 13% OF SALES IN CURRENT YEAR.
* PROJECTS UNDERLYING EBITDA MARGIN TO RISE BY APPROX. 0.5 PERCENTAGE POINTS OVER PRIOR-YEAR FIGURE OF 27.5%
* BOTH FORECASTS GIVEN IN CONSTANT CURRENCIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)