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BRIEF-Sberbank CEO says not all major shareholders agree on 50 pct of earnings dividend plan
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 1:25 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Sberbank CEO says not all major shareholders agree on 50 pct of earnings dividend plan

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Sberbank Rossii Pao:

* CEO OF RUSSIA‘S SBERBANK SAYS NOT ALL MAJOR SHAREHOLDERS AGREE ON PAYING 50 PERCENT OF EARNINGS IN DIVIDENDS

* LONDON-RUSSIA‘S SBERBANK CEO SAYS COULD LOWER DIVIDENDS IF WE SEE THERE ARE SHOCKS ON THE WAY

* LONDON-RUSSIAN LENDER SBERBANK‘S CEO SAYS TRYING TO ASSESS LIKELIHOOD AND VARIABILITY OF ADDITIONAL SANCTIONS IS THANKLESS TASK

* LONDON- RUSSIAN LENDER SBERBANK‘S CEO SAYS HE HOPES CURRENT ELECTION CYCLE WILL END WITH ECONOMIC REFORMS ON ALL FRONTS

* SBERBANK EXECUTIVE SAYS WE ARE TALKING TO ALIBABA AND OTHERS AND HOPE THERE WILL IN THE END BE AN AGREEMENT Further company coverage: (Reporting by Dasha Afanasieva)

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