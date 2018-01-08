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BRIEF-Schmitt Industries Says Appointed David Case As CEO, Effective Immediately‍​ - SEC Filing
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#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 9:52 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-Schmitt Industries Says Appointed David Case As CEO, Effective Immediately‍​ - SEC Filing

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Schmitt Industries Inc:

* SCHMITT INDUSTRIES SAYS ON JANUARY 5, 2018 THE REGISTRANT APPOINTED DAVID W. CASE AS PRESIDENT, CEO, EFFECTIVE IMMEDIATELY‍​ - SEC FILING

* SCHMITT INDUSTRIES SAYS ON JAN 5, 2018, DAVID HUDSON, PRESIDENT AND CEO RESIGN​ED

* SCHMITT INDUSTRIES INC - ‍ON JANUARY 5, 2018, BOARD OF DIRECTORS OF CO EXPANDED NUMBER OF AUTHORIZED DIRECTORS FROM FOUR TO FIVE​

* SCHMITT INDUSTRIES SAYS DAVID HUDSON ‍REMAINS A DIRECTOR OF THE COMPANY Source text: (bit.ly/2EmhlM8) Further company coverage:

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