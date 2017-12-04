FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Scorpio Bulkers Announces A Commitment For A New Loan Facility And The Agreement To Modify A Contract To Acquire A Single Ultramax Vessel
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 中午11点35分 / 1 天前

BRIEF-Scorpio Bulkers Announces A Commitment For A New Loan Facility And The Agreement To Modify A Contract To Acquire A Single Ultramax Vessel

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Scorpio Bulkers Inc:

* SCORPIO BULKERS INC. ANNOUNCES A COMMITMENT FOR A NEW LOAN FACILITY AND THE AGREEMENT TO MODIFY A CONTRACT TO ACQUIRE A SINGLE ULTRAMAX VESSEL

* SCORPIO BULKERS INC - ‍COMPANY HAS RECEIVED A COMMITMENT FROM A EUROPEAN FINANCIAL INSTITUTION FOR A LOAN FACILITY OF UP TO $38.7 MILLION​

* SCORPIO BULKERS INC - ‍LOAN FACILITY TO BE USED TO FINANCE UP TO 60% OF MARKET VALUE OF 3 ULTRAMAX DRY BULK VESSELS CO HAS RECENTLY AGREED TO ACQUIRE​

* SCORPIO BULKERS - AGREED TO MODIFY PREVIOUSLY ANNOUNCED CONTRACT WITH UNAFFILIATED THIRD PARTY TO ACQUIRE 2015 CHINESE BUILT ULTRAMAX DRY BULK VESSEL​

* SCORPIO BULKERS INC - ‍WILL NOW INCLUDE IN TOTAL CONSIDERATION FOR 2015 CHINESE BUILT ULTRAMAX DRY BULK VESSEL ​910,802 COMMON SHARES OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below