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BRIEF-Scotiabank Reports Fourth Quarter And 2017 Results
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#公司新闻(英文)
2017年11月28日 / 上午11点11分 / 1 天前

BRIEF-Scotiabank Reports Fourth Quarter And 2017 Results

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:

* SCOTIABANK REPORTS FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE C$1.64

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY ‍ROE OF 14.5 PCT, COMPARED TO 14.7 PCT​

* - QTRLY NET INTEREST INCOME $3,831‍​ MILLION VERSUS $3,653 MILLION

* - QTRLY COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO OF 11.5 PERCENT VERSUS 11.3 PERCENT REPORTED IN Q3

* - QTRLY TOTAL REVENUE $‍6,812​ MILLION VERSUS $6,751 MILLION

* - QTRLY ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER SHARE $1.65 ‍​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.66, REVENUE VIEW C$7.08 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $536 MILLION, DOWN $14 MILLION‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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