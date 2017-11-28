BRIEF-Scotiabank Reports Fourth Quarter And 2017 Results

Nov 28 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.66 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - QTRLY NET INTEREST INCOME $3,831 MILLION VERSUS $3,653 MILLION
* - QTRLY COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO OF 11.5 PERCENT VERSUS 11.3 PERCENT REPORTED IN Q3
* - QTRLY TOTAL REVENUE $6,812 MILLION VERSUS $6,751 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.66, REVENUE VIEW C$7.08 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - QTRLY PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $536 MILLION, DOWN $14 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: