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BRIEF-Scotiabank Submits A Binding Offer To BBVA To Acquire Its Shares In BBVA Chile
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2017年11月28日 / 早上6点31分 / 2 天前

BRIEF-Scotiabank Submits A Binding Offer To BBVA To Acquire Its Shares In BBVA Chile

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:

* SCOTIABANK SUBMITS A BINDING OFFER TO BBVA TO ACQUIRE ITS SHARES IN BBVA CHILE

* BANK OF NOVA SCOTIA - ‍HAS OFFERED TO ACQUIRE BBVA‘S INTERESTS IN BBVA CHILE, AND CERTAIN SUBSIDIARIES, FOR APPROXIMATELY US$2.2 BILLION (CAD$2.9 BILLION)​

* BANK OF NOVA SCOTIA- ‍IF TRANSACTION IS COMPLETED, SCOTIABANK‘S COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO WILL BE IMPACTED BY APPROXIMATELY 100 BASIS POINTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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