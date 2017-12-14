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BRIEF-Scotts Miracle-Gro Co Says CEO James Hagedorn's FY 2017 Total Compensation Was $22.1 mln
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 8:21 PM / 更新于 17 hours ago

BRIEF-Scotts Miracle-Gro Co Says CEO James Hagedorn's FY 2017 Total Compensation Was $22.1 mln

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Scotts Miracle-Gro Co:

* SCOTTS MIRACLE-GRO CO SAYS CEO JAMES HAGEDORN‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $22.1 MILLION VERSUS $8.5 MILLION IN FY 2016 - SEC FILING

* SCOTTS MIRACLE-GRO CO SAYS CEO JAMES HAGEDORN‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION INCLUDES $18.3 MILLION OF STOCK AWARDS VERSUS $2.3 MILLION OF STOCK AWARDS IN FY 2016

* SCOTTS MIRACLE-GRO CO SAYS CFO THOMAS COLEMAN'S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $6.6 MILLION INCLUDING STOCK AWARDS OF $5.2 MILLION Source text : bit.ly/2jUyjJC Further company coverage:

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