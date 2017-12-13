FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Seacor Holdings Inc. Announces Sale And Lease Of Sea-Vista Tanker
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
中国财经
中国11月工业及投资继续小幅回落 经济稳中趋缓特征将延至明年
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 13, 2017 / 12:39 PM / a day ago

BRIEF-Seacor Holdings Inc. Announces Sale And Lease Of Sea-Vista Tanker

1 分钟阅读

Dec 13 (Reuters) - Seacor Holdings Inc:

* SEACOR HOLDINGS INC. ANNOUNCES SALE AND LEASE OF SEA-VISTA TANKER

* SEACOR HOLDINGS INC - ‍AGREEMENT TO SELL ONE OF ITS ECO-CLASS TANKERS FOR APPROXIMATELY $135 MILLION​

* SEACOR HOLDINGS INC - ‍AGREEMENT TO SELL ECO-CLASS TANKERS BY UNIT, SALE PROCEEDS TO BE USED TO PAY DOWN UNIT‘S OUTSTANDING TERM LOANS AND REVOLVER​

* SEACOR HOLDINGS - ‍IN CONJUNCTION WITH SALE, UNIT TO LEASE VESSEL FROM PURCHASER, SIMULTANEOUSLY BAREBOAT VESSEL TO OIL MAJOR FOR DURATION OF LEASE​

* SEACOR HOLDINGS - AS OF DEC 31, 2017, SEA-VISTA WILL HAVE A REVENUE BACKLOG OF $452 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below