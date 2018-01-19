FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#海航
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图表新闻
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 19, 2018 / 11:39 AM / in a day

BRIEF-Seacor Marine Announces Confirmation Of "Stalking Horse" Bid To Form JV With Montco Offshore

1 分钟阅读

Jan 19 (Reuters) - Seacor Marine Holdings Inc:

* SEACOR MARINE ANNOUNCES CONFIRMATION OF “STALKING HORSE” BID TO FORM JOINT VENTURE WITH MONTCO OFFSHORE, INC.

* ‍JOINT VENTURE WOULD ASSUME ABOUT $131 MILLION OF INDEBTEDNESS FROM MOI‘S PRE-PETITION FACILITIES

* SEACOR MARINE - ‍UPON COMPLETION OF TRANSACTIONS, IT IS EXPECTED THAT SEACOR MARINE WILL HOLD AT LEAST 70% OF ALL EQUITY INTERESTS IN JOINT VENTURE

* SEACOR MARINE HOLDINGS - ‍UPON COMPLETION OF TRANSACTION, CO WILL BE ENTITLED TO APPOINT A MAJORITY OF BOARD OF MANAGERS OF JOINT VENTURE​

* SEACOR MARINE HOLDINGS- ‍PLAN OF REORGANIZATION FOR MONTCO OFFSHORE, INC CONFIRMED BY US BANKRUPTCY COURT FOR SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS, HOUSTON DIVISION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below