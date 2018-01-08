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BRIEF-Seagate Technology Sees Q2 Revenue About $2.9 Bln
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#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 9:12 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-Seagate Technology Sees Q2 Revenue About $2.9 Bln

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Seagate Technology Plc:

* SEES Q2 GAAP AND NON-GAAP GROSS MARGIN OF ABOUT 30 PERCENT

* SEAGATE SEES Q2 EXABYTE SHIPMENTS OF APPROXIMATELY 88 EXABYTES

* SEAGATE TECHNOLOGY ANNOUNCES PRELIMINARY FINANCIAL INFORMATION FOR FISCAL SECOND QUARTER 2018 AND COMPLETION OF LONG-TERM NAND SUPPLY AGREEMENT WITH TOSHIBA MEMORY CORPORATION

* SEES Q2 2018 REVENUE ABOUT $2.9 BILLION

* SEAGATE - GAAP AND NON-GAAP OPERATING. EXPENSES FOR DEC. QUARTER EXPECTED TO BE ABOUT $444 MILLION AND $390 MILLION RESPECTIVELY

* Q2 REVENUE VIEW $2.74 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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