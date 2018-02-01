FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 1, 2018 / 9:35 PM / 更新于 19 hours ago

BRIEF-Selective Q4 Earnings Per Share $0.51

1 分钟阅读

Feb 1 (Reuters) - Selective Insurance Group Inc:

* SELECTIVE REPORTS STRONG RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2017 - NET INCOME PER DILUTED SHARE OF $0.51; NON-GAAP OPERATING INCOME(1) PER DILUTED SHARE OF $0.86; AND SUPERIOR FULL YEAR 2017 RESULTS WITH AN ROE OF 10.4% AND NON-GAAP OPERATING ROE(1) OF 11.

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.51

* ‍QTRLY NET PREMIUMS WRITTEN GREW 8%​

* FOR FY18 SEES ‍A GAAP COMBINED RATIO, EXCLUDING CATASTROPHE LOSSES, OF APPROXIMATELY 91.0%​

* ‍QTRLY GAAP COMBINED RATIO WAS 92.8%​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 2017 NET INCOME PER DILUTED SHARE OF $0.51 INCLUDES A ONE-TIME CHARGE OF $20 MILLION, OR $0.34 PER DILUTED SHARE

* QTRLY NET PREMIUMS WRITTEN $ 553.8 MILLION VERSUS $515.0 MILLION

* QTRLY NET PREMIUMS EARNED $590.1 MILLION VERSUS $552.8 MILLION

* QTRLY NON-GAAP OPERATING INCOME PER DILUTED SHARE $ 0.86 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below